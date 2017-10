Briter: EU bruger tidspres til at klemme penge ud af os

EU27 mener ikke, at der er sket nok fremskridt i exit-processen til at begynde at tale om fremtidens forhold.

EU bruger tidspresset som et middel til at klemme flere penge ud af Storbritannien på vejen ud af samarbejdet.

Det siger den britiske chefforhandler, brexitminister David Davis, tirsdag i en debat i det britiske parlament i London.

- De bruger tidspresset for at se, om de kan få flere penge ud af os, siger David Davis.

- Det er klart for enhver, siger han.

Men det afviser EU's chefforhandler, Michel Barnier, der tirsdag i Luxembourg har deltaget i et europaministermøde for de 27 lande, der fortsætter i EU.

- EU trækker ikke tiden ud. Kig på tidsplanen, siger Michel Barnier.

Briterne stemte for at forlade EU 23. juni sidste år. Men først 29. marts i år startede de formelt exit-processen.

Og derefter måtte EU vente på det britiske parlamentsvalg 8. juni, før forhandlingerne kunne komme i gang, siger Barnier.

Europaministrene for de 27 lande, der bliver i EU, har tirsdag i Luxembourg forberedt et topmøde, der holdes i Bruxelles senere på ugen.

Her er alle 27 enige om, at der indtil nu ikke er sket nok fremskridt i de indledende forhandlinger om den britiske exit til også at indlede forhandlinger om fremtidens forhold.

Men viceeuropaminister Matti Maasikas fra Estlands EU-formandskab siger, at EU nu vil begynde de interne forberedelser for at være klar til at indlede forhandlinger om fremtiden, så snart der er kommet styr på fortiden.

EU har krævet "tilstrækkelige fremskridt" i forhandlingerne om penge, borgernes rettigheder og grænsen i Irland, før de vil forhandle om en overgangsordning og om en frihandelsaftale.

Især opgørelsen af, hvad Storbritannien skylder EU, er gået helt i hårdknude.

David Davis mener, at forhandlingerne ikke kan komme videre, før parterne kan begynde at tale om deres fremtidige forhold til hinanden efter den britiske exit fra EU.

Efter en middag mandag aften i Bruxelles udsendte den britiske premierminister, Theresa May, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, en fælles udtalelse.

Her var de enige om, at forhandlingerne skal op i fart i de kommende måneder.

EU27-landene vil på et nyt topmøde i december vurdere, om der til den tid er sket nok fremskridt, når det gælder fortiden, til at tage hul på fremtiden.

Storbritannien forlader EU fredag 29. marts 2019 ved midnat.

