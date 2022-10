Ødelæggelser på Nord Stream 1 og 2 viser, at infrastruktur er sårbar over for angreb, siger britisk minister.

Briter får specialskibe til at passe på rørledninger under vand

Storbritannien vil anskaffe sig to specialskibe, der skal beskytte infrastruktur under vand. Det er for eksempel kabler og rørledninger.

Det fortæller forsvarsminister Ben Wallace søndag i forbindelse med Det Konservative Partis kongres. Den finder sted i storbyen Birmingham i det centrale England.

Meldingen fra forsvarsministeren kommer, efter at der har været flere læk på gasrørledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Mistanken er, at sabotage er årsagen til, at der i flere dage har strømmet gas ud i Østersøen.

Wallace omtaler skaderne på de to gasrørledninger som "mystisk ødelæggelse".

Men han gør det klart, at han mener, at truslen mod den britiske infrastruktur kommer fra Rusland.

- Det bør minde os om, hvor sårbar vores økonomi og infrastruktur er over for sådanne hybride angreb. Vores internet og vores energi er yderst afhængige af rørledninger og kabler.

- Rusland lækker ikke skjul på, at det er i stand til at ramme sådan infrastruktur. Så af den årsag vil jeg fortælle, at vi for nylig har aftalt at anskaffe to specialskibe til at holde vores kabler og rørledninger sikre, siger Wallace.

Det første af skibene bliver købt i år og er klar til sine opgaver fra begyndelsen af 2023. Det andet af skibene skal først bygges i Storbritannien.

Der er ikke umiddelbart tidshorisont for, hvornår det er klar til at passe på havene omkring Storbritannien.

Tidligere søndag meddelte Energistyrelsen i Danmark, at udblæsningen af gas fra gasrørledningen Nord Stream 1 i Østersøen så ud til at være ophørt.

Udmeldingen kom, efter at det lørdag var blevet oplyst, at der ikke længere lækkede gas fra Nord Stream 2.

De i alt fire lækager på de to rørledninger i Østersøen omkring Bornholm blev konstateret først på ugen.

Det er uvist, hvad bruddene skyldes.

Men der er registreret rystelser i undergrunden forud for lækagerne, og statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at der er tale om sabotage.

Lækagerne bliver nu efterforsket af Danmark, Sverige og Tyskland i fællesskab.

