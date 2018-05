Briter holder minuts stilhed til minde om Manchester-ofre

For et år siden blev 22 mennesker dræbt i et selvmordsangreb i Manchester, hvor Ariana Grande gav koncert.

22 ofre for et bombeangreb i Manchester for et år siden blev tirsdag mindet over hele Storbritannien.

I Manchester deltog premierminister Theresa May og prins William ifølge avisen The Telegraph i en messe, hvor familier til ofrene var samlet, i byens katedral.

Messen blev vist på storskærm i parken ved katedralen, hvor mange var mødt op. Det fremgår af Twitter-opslag fra byrådet i Manchester. På skærmen blev der også vist billeder af ofrene.

22. maj 2017 slog Salman Abedi med en hjemmelavet bombe til mod unge koncertgængere i Manchester Arena, hvor popstjernen Ariana Grande gav koncert. Den 22-årige brite med libyske rødder døde i selvmordsangrebet.

Syv af ofrene var under 18 år.

- I denne messe er vi samlet som mennesker med forskellig tro og nogle uden tro for med kærlighed foran Gud at mindes de liv, der blev mistet - og dem hvis liv blev forandret for altid, siger domprovsten Rogers Govender.

Over hele Storbritannien blev årsdagen markeret, hvilket blandt andet kunne ses ved regeringsbygningerne i London. I parlamentet holdt medlemmerne et minuts stilhed.

/ritzau/