Briter markerer prins Philips død med kanonsalut og stilhed

Der vil i weekenden blive afholdt et minuts stilhed ved flere sportsbegivenheder for at mindes prins Philip.

Kanoner over hele Storbritannien vil blive affyret lørdag som en hyldest til den britiske prins Philip.

Philip, der var den længst siddende prinsgemal i britisk historie, døde fredag i en alder af 99 år.

Der vil også blive afholdt et minuts stilhed ved flere af weekendens sportsbegivenheder for at mindes dronning Elisabeths nu afdøde mand.

Flag ved regeringsbygninger i Storbritannien er allerede sat på halv og vil være det frem til morgenen efter prins Philips begravelse.

Der er endnu ikke blevet sat dato på begravelsen.

Fra lørdag middag vil der blive affyret 41 skud med kanoner - et skud i minuttet i 40 minutter - i byer som London, Edinburgh, Cardiff og Belfast, ligesom der vil blive affyret kanoner i Gibraltar og på britiske krigsskibe til søs.

I Premier League, der er den bedste fodboldrække i England, forventes det også, at der vil blive holdt et minuts stilhed før kampene i weekenden.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) anbefaler desuden, at spillerne bærer sorte sørgebind.

Der vil også blive afholdt to minutters stilhed forud for lørdagens Grand National, der er verdens mest berømte hestevæddeløb.

Britiske tv-stationer har også ryddet deres sendeflader for at bringe særudsendelser, der ser tilbage på prinsens liv.

/ritzau/AFP