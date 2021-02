Briter risikerer hotelregning på 15.000 kroner ved hjemkomst

Nye britiske karantænekrav kan blandt andet resultere i selvbetalt isolation og helt op til ti års fængsel.

Der venter briterne ti dages selvbetalt hotelisolation, hvis de i den kommende tid rejser hjem fra en række særlige højrisikolande.

Det står klart, efter at sundhedsminister Matt Hancock tirsdag har fremlagt nye, strenge karantænekrav i Storbritannien.

Britiske statsborgere, der vender hjem fra et af 33 udpegede lande, skal betale 1750 pund af egen lomme for at isolere sig på et hotel i ti dage. Det svarer til et beløb på cirka 15.000 kroner.

Hvis man forsøger at omgå kravene, kan der vente en hård fængselsstraf.

- Enhver, der lyver om, hvor de har været henne, og prøver at skjule, at de har været i et land på den røde liste op til dage før hjemkomst, vil stå over for en fængselsstraf på op til ti år, siger Hancock.

De 33 lande inkluderer de sydamerikanske lande, flere lande i det sydlige Afrika samt Portugal og De Forenede Arabiske Emirater.

Det er mutationer af coronavirusset, der har fået Storbritannien til at stramme kravene i forhold til en række lande.

Hancock siger tirsdag i parlamentet, at der også vil blive slået ned på folk, der ikke lader sig teste efter ankomst fra et hvilket som helst land.

- Der vil blive uddelt bøder til folk, der ikke overholder reglerne. Det indebærer en bøde på 1000 pund til alle personer, der ankommer fra udlandet, og ikke tager den påkrævede test, lyder det.

Den britiske regering oplyser, at den har sikret sig 4600 hotelværelser fordelt på aftaler med 16 forskellige hoteller.

/ritzau/Reuters