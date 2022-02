Briter sender flere soldater til Polen under Ukraine-krise

Storbritannien sender yderligere 350 soldater til Polens grænse for at styrke Nato's østlige flanke mod en eventuel russisk aggression.

Det oplyser den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, ifølge Reuters.

De 350 soldater kommer oven i de 100 britiske soldater, der allerede befinder sig der.

- Det vil vise, at vi kan arbejde sammen, og det sender et stærkt signal om, at Storbritannien og Polen står side om side, siger han.

Baggrunden er krisen om Ukraine. Ifølge vestlige efterretninger har Rusland opmarcheret langt over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Der er bekymring i Vesten for, at præsident Vladimir Putin vil igangsætte en krig mod Ukraine.

Putin har krævet af USA og dets allierede, at Ukraine aldrig må blive medlem af Nato, og han har stillet krav om, at Nato-lande i Østeuropa skal afmilitariseres. Det er blevet pure afvist af USA og dets europæiske allierede.

/ritzau/