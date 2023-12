Briter sender mere luftforsvar til Ukraine efter blodigt angreb

Storbritannien vil sende omkring 200 luftforsvarsmissiler til Ukraine, meddeler det britiske forsvarsministerium fredag.

- Putin tester Ukraines forsvar og Vestens beslutsomhed og håber at kunne vende et nederlag til en sejr. Men han tager fejl, siger den britiske forsvarsminister, Grant Shapps, med henvisning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Tiden er inde til, at den frie verden står sammen og fordobler indsatsen for at skaffe Ukraine det, de har brug for, hvis de skal vinde, siger han.

Meldingen kommer, efter at Rusland fredag har gennemført et af de mest omfattende missilangreb mod Ukraine, siden krigen begyndte i februar 2022.

Mindst 31 civile er dræbt, og flere end 120 andre såret i fredagens massive angreb.

De russiske missiler og droner har blandt andet ramt beboelsesejendomme i hovedstaden Kyiv samt i de sydlige og vestlige dele af landet.

I den østlige del af landet er en fødegang blevet ramt, meddeler myndigheder i Kyiv.

I USA siger præsident Joe Biden, at fredagens massive russiske angreb er en påmindelse til hele verden om, at Putins mål er uændrede.

Biden understreger, at det er nødvendigt, at Kongressen i Washington D.C. stemmer for den store militære hjælpepakke til Ukraine, der måtte skydes til hjørne inden juleferien på grund af manglende opbakning fra Republikanerne.

- Medmindre Kongressen handler hurtigt i det nye år, vil vi ikke kunne fortsætte med at sende de våben og livsvigtige luftforsvarssystemer, som er nødvendige, hvis Ukraine skal kunne beskytte sin befolkning, lyder det ifølge AFP i en meddelelse fra Biden.

I en opdatering på det sociale medie X skriver Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fredag, at han er på besøg hos nogle af de soldater, der kæmper ved frontlinjen ved byen Avdijivka i det østlige Ukraine.

- Jeg takkede alle ved frontlinjen for deres indsats i år, skriver præsidenten.

- Alle dem, som imod alle odds forsvarer vores land.

Han kommenterer ikke det massive russiske luftangreb yderligere.

Det er ikke oplyst, hvornår Zelenskyjs besøg ved frontlinjen fandt sted.

