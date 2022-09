Britiske myndigheder opfordrer til, at man ikke tager til London for at stå i kø til at se dronningens kiste.

Briter står i døgnlang kø for at tage afsked med dronningen

Lørdag morgen klokken fire lokal tid er der mindst 24 timers kø til at komme ind i Westminster Hall i London, hvor man kan se afdøde dronning Elizabeths kiste og tage afsked med dronningen.

Det fremgår af en kø-tracker, som den britiske regering har iværksat.

Køen har næsten nået sin fulde kapacitet, og derfor fraråder regeringen, at man tager til London for at stille sig i køen.

Ifølge det britiske medie BBC er køen mindst otte kilometer lang. Den strækker sig fra Westminster Hall langs Themsen og hele vejen til Southwark Park i det sydøstlige London.

Artiklen fortsætter under annoncen

Temperaturen i London har været nede på ni grader natten til lørdag, men heller ikke det har fået de kongetro briter i køen til at give op.

En af dem, der har trodset nattekulden og den lange ventetid er 48-årige Nicola MacKinnon.

- Jeg er her, fordi dronningen har formet mit liv og de jeg elskers, og det er så vigtigt for mig at være her for at takke hende for alt, hun har gjort, siger hun til BBC.

Natten har heller ikke været helt uden dramatik i Westminster Hall.

Klokken 22 lokal tid blev en mand tilbageholdt i Westminster Hall for "forstyrrelse", skriver BBC på baggrund af oplysninger fra politiet i London.

Politiet oplyser ikke, hvad der præcist er sket.

Mediet The Guardian skriver, at manden løb op til den forhøjning, hvor kisten står, og at det lykkedes ham at røre den, inden kan blev pågrebet af politiet.

Dronningens kiste kommer til at ligge i Westminster Hall frem til mandag klokken 6.30 lokal tid.

Begravelsen af dronningen, der nåede at sidde på tronen i 70 år, inden hun døde i en alder af 96 år 8. september, finder sted mandag.

Det ventes ifølge The Guardian, at begravelsen bliver den største begivenhed for det engelske politi nogensinde.

10.000 betjente kommer til at være på gaden mandag, hvor det også forventes af hundredtusindvis af sørgende borgere vil være at finde i Londons gader.

/ritzau/