Briter tager nye blå og avancerede pas i brug næste måned

De britiske politikere har vidt forskellige holdninger til, om det er en god idé at skifte pasfarve til blå.

Storbritannien vinker i næste måned farvel til det rødbedefarvede pas og tager nye blå og særligt avancerede pas i brug.

Det oplyser den britiske regering ifølge avisen The Guardian.

Briterne vender dermed tilbage til den blå farve, som deres pas havde for over 30 år siden. Storbritannien gik i 1988 over til den mørkerøde farve, som kendetegner pas tilhørende EU-borgere.

Indfasningen af de nye pas sker som følge af briternes farvel til EU - brexit.

- At forlade EU har givet os en unik mulighed for at genskabe vores nationale identitet og skabe en ny vej frem i verden.

- Ved at vende tilbage til det ikoniske design med blå og guld vil det britiske pas igen blive sammenflettet med vores nationale identitet, og jeg kan ikke vente med at rejse på et, siger indenrigsminister Priti Patel.

Ministeriet fremhæver det nye pas som yderst teknologisk avanceret.

En talsmand fra ministeriet siger, at der kommer "en række nye og opdaterede sikkerhedsfunktioner - herunder en hårdfør og ekstremt solid dataside bestående af polykarbonat". Det skriver The Guardian. Polykarbonat er en meget stærk plasttype.

Ligesom selve brexitspørgsmålet har også briternes nye pasfarve skabt debat i hjemlandet. Kritikere af farveskiftet mener, at den blå farve gør det mere omstændeligt at rejse rundt i EU.

Blandt kritikerne er Claire Hanna. Hun er medlem af det socialdemokratiske arbejderparti (SDLP) i Nordirland og tilhænger af EU.

- Farven skifter, men vores muligheder og potentiale bliver begrænset.

- I det her tilfælde vil blå repræsentere økonomisk skade og begrænsede muligheder for pasholderen. Og det er en rigtig stor skam, siger det britiske parlamentsmedlem til The Guardian.

Det franske selskab Thales har fået ansvaret for at lave de nye pas, skriver nyhedsbureauet AFP. Selve produktionen foregår i Polen.

/ritzau/