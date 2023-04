Briter tager stort skridt mod at forbyde både med asylansøgere

Et britisk lovforslag, der har til formål at forhindre asylansøgere i at komme til Storbritannien i både over Den Engelske Kanal, er onsdag blevet godkendt i Underhuset i Parlamentet.

Forslaget blev under tredjebehandlingen godkendt med stemmerne 289 mod 230. Det sendes nu videre til Overhuset.

Den konservative premierminister Rishi Sunak har gjort det til en mærkesag at sætte en stopper for de små både.

Lovforslaget om ulovlig immigration vil betyde, at alle, der ankommer i båd over Den Engelske Kanal, vil blive forhindret i at søge asyl. I stedet vil de blive deporteret til enten deres hjemland eller til et såkaldt sikkert tredjeland som eksempelvis Rwanda.

- Ulovlig immigration underminerer integriteten af vores immigrationssystem, sagde immigrationsminister Robert Jenrick til parlamentet forud for onsdagens afstemning.

- Det er derfor, vi ønsker at stoppe bådene og sikre vores grænser. Dette lovforslag er dedikeret til det mål.

Ifølge ministeren er hensigten med loven at sende følgende besked: Hvis du kommer ulovligt ind i Storbritannien, vil du ikke være i stand til at bygge et liv her.

FN's højkommissær for flygtninge er stærkt imod lovforslaget og har tidligere udtalt, at det i praksis er lig med et forbud mod at søge asyl.

Også FN's menneskerettighedschef har erklæret sig "yderst bekymret" over forslaget.

Andre kritikere samt velgørenhedsorganisationer har sagt, at forslaget risikerer at kriminalisere asylprocessen for tusindvis af egentlige flygtninge.

Den britiske indenrigsminister, Suella Braverman, har gentagne gange stået fast på, at regeringen er i sin gode ret til at afvise migranter, der ankommer med båd.

I midten af marts oplyste en unavngiven kilde fra indenrigsministeriet, at Storbritannien planlægger at deportere migranter til Rwanda inden sommer.

/ritzau/Reuters