Briter tilbydes kontanter for at åbne deres hjem for ukrainere

Storbritannien vil betale borgere 350 pund om måneden, hvis de stiller et værelse eller en ledig bolig til rådighed for en ukrainer, der er flygtet fra krigen i sit hjemland, i mindst seks måneder.

Det oplyser regeringen i London søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det månedlige beløb svarer til 3110 kroner eller 18.660 kroner for det halve år, som er forudsætningen for at modtage betaling.

Den nye ordning, der kaldes "Homes for Ukraine" (boliger for Ukraine, red.) vil give krigsflygtninge adgang til Storbritannien, selv om de ikke har familie der.

- Storbritannien står bag Ukraine i dets mørkeste stund, og den britiske offentlighed har forståelse for behovet for at få så mange mennesker i sikkerhed, så hurtigt som vi kan, udtaler boligminister Michael Gove i en erklæring.

Under den nye ordning vil borgere, organisationer, virksomheder og lokalsamfund fra slutningen af næste uge kunne tilbyde ophold til ukrainere via en hjemmeside.

Enhver, der stiller et værelse eller et hjem til rådighed, skal dokumentere, at boligen lever op til de normale standarder.

- Jeg opfordrer folk over hele landet til at tilslutte sig den nationale indsats og tilbyde støtte til vores ukrainske venner. Sammen kan vi give et trygt hjem til dem, der har så desperat brug for det, siger Michael Gove.

Premierminister Boris Johnsons regering har fået kritik for at have været for sløv til at tillade ukrainske flygtninge indrejse ved at fastholde de eksisterende regler for asylansøgninger og indrejsevisum.

Det har fået medlemmer af parlamentet til at beskylde regeringen for at prioritere bureaukrati på bekostning af de ukrainere, der flygter fra de russiske invasionsstyrker.

Regeringen har med virkning fra tirsdag 15. marts ændret reglerne for at gøre det lettere for ukrainere at komme ind, skriver avisen The Guardian.

FN's Flygtningeorganisation (UNHCR) har vurderet, at antallet af ukrainere på flugt kan stige til over fire millioner.

Ifølge UNHCR er flere end 2,5 millioner mennesker flygtet fra Ukraine, siden den russiske invasion begyndte 24. februar.

Polen har ifølge UNHCR taget imod langt de fleste med omkring 1,5 millioner efterfulgt af Ungarn og Slovakiet.

Storbritannien har ifølge The Guardian tildelt omkring 1000 ukrainere visum, siden den russiske invasion begyndte for 17 dage siden.

Det svarer til omkring 60 per dag, som kan sættes i forhold til, at over 150.000 ukrainere i snit dagligt forlader deres land.

Ukraines befolkningstal er på cirka 44 millioner.

