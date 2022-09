Briter trodser regnen i sørgeoptog ved Buckingham Palace

Tabet af dronning Elizabeth er som at miste et familiemedlem, siger en af de fremmødte ved Buckingham Palace.

Tårevædede masser samlede sig under tunge regnskyl uden for Buckingham Palace, da det torsdag eftermiddag kom frem, at dronning Elizabeth var blevet syg og kommet under lægelig overvågning.

En regnbue lindrede midlertidigt den dystre stemning, men så kom nyheden, alle havde frygtet:

- Dronningen er denne eftermiddag sovet stille ind på Balmoral, lød det fra det britiske kongehus.

Storbritanniens flag vajede pludselig på halvt over den britiske kongefamilies residens i hovedstaden. Mange af de fremmødte begyndte af græde.

En af de tilstedeværende, Charlie Wolstenholme, fortæller, at dronningen har siddet på tronen, længere end han har været i live - ja sågar længere end hans forældre har været i live.

- Hun har været en enorm vigtig del af det stof, landet er gjort af. Det bliver forfærdeligt, siger han om udsigten til ikke at have dronningen længere.

En anden fremmødt, Susan Antonowicz, sammenligner tabet med det af et familiemedlem.

- Hun er vores lands mor. Hun agerede heroisk i så mange situationer. Min respekt for hende er helt utrolig, men min kærlighed til hende er endnu større. Vi kommer til at sørge over dette tab i flere år, siger hun.

24-årige Joshua Ellis kæmper med at holder tårerne tilbage, mens han fortæller, at han stadig er "i chok" over tabet.

- Hver gang, folket havde brug for støtte, var hun der. Hun var også et bindeled til min bedstemor, som var en kæmpe fan, og som gik bort sidste år, siger han.

96-årige dronning Elizabeth nåede at sidde på tronen i 70 år.

/ritzau/AFP