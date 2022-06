Briter: Ukraine har gennemført første angreb med Harpoon-missiler

Ukrainske styrker har ifølge den britiske efterretningstjeneste for første gang gennemført et vellykket angreb mod russiske styrker med Harpoon-missiler.

- Vi kan sige med næsten sikkerhed, at målet var den russiske flådes slæbebåd "Spasatel Vasily Bekh", som bragte mandskab og våben ud til Snake Island i den nordvestlige del af Sortehavet.

Det oplyser det britiske forsvarsministerium tirsdag i en daglig opdatering om udviklingen i krigen i Ukraine tirsdag.

Det ukrainske angreb fandt sted i sidste uge.

Ukraines forsvarsminister bekræftede i sidste måned, at hans land har modtaget Harpoon-missiler fra Danmark. De skal bruges til at forsvare Sortehavskysten og kan ramme russiske krigsskibe fra land.

Der er ingen meldinger om, hvor vidt det er danske missiler, der er brugt til angrebet.

Ukraine har tilkendegivet, at landets styrker har det svært under de optrappede kampe mod russiske styrker i Donbas i den østlige del af landet. Russerne rykker her frem mod to byer. Det sker forud for et EU-topmøde torsdag og fredag, hvor der er fokus på Ukraines nye status som kandidatland.

- De russiske styrker gennemførte et massivt angreb mandag og vandt noget territorium. Der var stille natten tirsdag, men det er stiheden før stormen, siger guvernøren i Luhansk regionen, Serhij Gaidai.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har forudsagt, at russerne vil optrappe angreb forud for EU-topmødet. Han understreger, at Ukraine står over for "vanskelige kampe" i Sjevjerodonetsk og tvillingebyen Lysytsjansk.

- Vi forsvarer Lysytsjansk, Sjevjerodonetsk og hele området. Det er det mest vanskelige område. Det er de mest vanskelige kampe. Men vi har vores stærke enheder der, sagde han i en tale sent mandag.

En stor del af byen Sjevjerodonetsk er under russiske kontrol. Der befinder sig hundredvis af civile i bunkere. De ligger ved en kemisk fabrik i byen, hvor der i ugevis været intense kampe mellem ukrainske og russiske styrker.

Forsøg på at etablere humanitære korridorer har under krigen slået fejl adskillige gange.

/ritzau/Reuters