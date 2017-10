Briter vil komme en tiger i tanken og sætte fart på brexit

Theresa May kommer mandag til Bruxelles for at mødes med Juncker før afgørende EU-topmøde senere på ugen.

Tiden er inde til at komme en tiger i tanken og få gang i seriøse forhandlinger om den britiske exit fra EU.

Det er meldingen fra den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, mandag ved ankomsten til et EU-møde i Luxembourg.

- Lad os komme en tiger i tanken. Lad os få gang i de forhandlinger og holde op med at lade græsset gro under vores fødder, siger Boris Johnson.

Den britiske premierminister, Theresa May, kommer mandag til Bruxelles for at mødes med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, over en arbejdsmiddag.

Også EU's chefforhandler, Michel Barnier, og den britiske forhandler, brexitminister David Davis, deltager.

- Vi mener i Storbritannien, at tiden er inde til at komme videre med de forhandlinger, siger Johnson.

- At vi kommer i gang med nogle seriøse samtaler om fremtiden og det dybe og særlige partnerskab, vi håber at opbygge, siger han.

Efter femte forhandlingsrunde sagde Barnier i torsdags, at exit-forhandlingerne ikke bevæger sig hurtigt nok fremad.

Især er han "virkelig bekymret" over dødvandet, når det gælder opgørelsen af den økonomiske afregning ved exit.

Michel Barnier kan derfor ikke fortælle stats- og regeringscheferne på et EU-topmøde senere på ugen, at der er sket "tilstrækkelige fremskridt" i forhandlingerne om penge, borgernes rettigheder og grænsen i Irland.

EU har krævet "tilstrækkelige fremskridt" i de indledende forhandlinger på netop de tre områder, før de vil begynde at tale om fremtidens forhold efter exit.

