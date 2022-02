Briterne dropper restriktioner - omikronbølge har toppet

Storbritannien ophæver de resterende coronarestriktioner.

Det oplyser landets premierminister, Boris Johnson, mandag i en tale i parlamentet.

- Lad os lære at leve med det her virus, siger han.

Han siger, at det er slut med regler fra regeringen om, hvordan borgere skal opføre sig. Man går over til personligt ansvar.

Storbritannien har ad flere omgange lempet restriktioner. Derfor er der ikke mange tilbage. Tidligere er for eksempel krav om mundbind og coronapas blevet fjernet.

De sidste restriktioner, som nu forsvinder, handler derfor overvejende om isolationskrav - både for smittede og nære kontakter.

Johnson tilføjer, at pandemien ikke er ovre. Men briterne er forbi toppen af bølgen drevet af omikronvarianten. Derudover er antallet af coronaindlagte faldende. Derfor er det tid til at sige farvel til restriktioner.

Storbritannien ophæver også kravet om selvisolation efter en positiv coronatest. Kravet ophører torsdag.

Frem til 1. april lyder anbefalingen dog fortsat, at personer, der testes positive, bliver hjemme, til de er raske. Derefter er opfordringen, at personer med coronasymptomer udviser "ansvar", lyder det fra den britiske premierminister.

Han mener, at landets vaccinationsprogram er stærkt medvirkende til, at briterne dropper coronarestriktioner. Over 71 procent af landets borgere har fået et tredje coronastik. Et såkaldt boosterstik.

Storbritannien planlægger også at skrue ned for den massetestning for coronavirus, som landet har haft.

Fra 1. april er det slut med massetest, oplyser Boris Johnson.

- Når vinteren er ovre, og virusset spreder sig mindre nemt, vil vi afslutte gratis test for offentligheden, siger han.

Ældre med symptomer kan dog stadig blive testet. Premierministeren tilføjer, at der kan blive skruet op for test igen, hvis der bliver brug for det.

/ritzau/