Briterne får snart tredje premierminister på syv uger

Først kastede Boris Johnson håndklædet i ringen som premierminister i Storbritannien, og siden fulgte Liz Truss.

Snart skal briterne så byde den tredje premierminister i løbet af blot syv uger velkommen på posten. Måske endda allerede mandag eller tirsdag.

Kampen om at blive formand for Det Konservative Parti er i fuld gang, efter at Liz Truss torsdag meddelte sin afgang efter blot 45 dage som premierminister.

Kandidaterne skal sikre sig en nominering fra mindst 100 konservative parlamentsmedlemmer senest mandag klokken 15.00 dansk tid for at kunne stille op.

Hvis det kun lykkes for én, bliver vedkommende udpeget som konservativ leder - og dermed den næste premierminister. Og mandag morgen ser den tidligere finansminister Rishi Sunak ud til at være klar favorit.

En opgørelse fra BBC viser mandag morgen, at 155 konservative parlamentsmedlemmer giver deres opbakning til Rishi Sunak, mens konkurrenten Penny Mordaunt officielt får støtte fra 25.

Mordaunt-støtter siger dog til flere britiske medier, at hun får støtte fra "langt flere medlemmer".

55 havde søndag eftermiddag peget på tidligere premierminister Boris Johnson, men han meldte sig sent søndag aften ud af ræset.

Hvis flere kandidater får nok støtter, skal partimedlemmerne stemme om, hvem der skal være ny formand. Hvis kun Rishi Sunak runder 100 støtter, kan han overtage rollen som partiformand allerede mandag.

Ifølge The Guardian kan han blive udnævnt til premierminister kort tid derefter. Avisen skriver, at kong Charles og Rishi Sunak kan mødes i audiens allerede mandag eftermiddag, mens andre medier skriver, det først ventes tirsdag.

Der er i alt 357 konservative parlamentsmedlemmer.

Når Penny Mordaunt også op på 100 støtter, skal medlemmerne stemme om formanden. I så fald kan briterne ende med at skulle vente til fredag, før der sættes navn på en ny premierminister.

Hvis Rishi Sunak ender med at få tilstrækkelig opbakning, vender han et nederlag i september til en sejr i oktober.

I sidste måned gik han også efter at blive de konservatives formand og ny premierminister, men han måtte se sig slået af Liz Truss. Hun overtog stafetten efter Boris Johnson 6. september.

42-årige Rishi Sunak var finansminister fra februar 2020 til juli 2022. Det var i Boris Johnsons tid som premierminister.

Han trak sig dog som minister i juli i protest mod Boris Johnson. Kort tid efter meddelte den hårdt pressede Johnson sin afgang fra kontoret på Downing Street 10.

/ritzau/