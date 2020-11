Briterne håber at få 10 millioner doser coronavaccine i år

Sundhedsminister understreger, at briterne selv må afgøre, om de vil vaccineres mod covid-19.

Den britiske regering har bedt den nationale sundhedstjeneste om at forberede sig til at distribuere en mulig covid-19-vaccine fra begyndelsen af december.

Det siger landets sundhedsminister, Matt Hancock, til Sky News. Han siger, at det vil tage nogen tid. De mest sårbare skal ifølge ministeren vaccineres først.

Storbritannien venter at have 10 millioner doser af vaccinen klar inden nytår.

- Der er stadig en del problemer, som skal løses, og regeringen vil først lade vaccinationerne begynde, når den er sikker på den kliniske sikkerhed, understreger Hancock.

Hancock pointerer, at folk i Storbritannien selv må afgøre, om de vil vaccineres.

- Vi vil ikke gøre det obligatorisk at blive vaccineret - ikke mindst fordi jeg tror, det store flertal gerne vil have vaccinen, siger Hancock til BBC.

- Dette er ikke egnet til børn, siger han og fremhæver, at børn kun har en ringe risiko for at blive smittet med det nye coronavirus.

Udtalelserne kommer, efter at medicinalproducenterne Pfizer og Biontech mandag meddelte, at en potentiel coronavaccine har vist sig at være mere end 90 procent effektiv baseret på forsøgsresultater.

Pfizer kalder resultaterne en "afgørende milepæl".

Analysen viser en effekt i mere end ni ud af ti tilfælde, og dermed melder spørgsmålet sig, hvor og hvornår vaccinekandidaten potentielt vil blive rullet ud først. Her står EU og USA godt med forhåndsaftaler på henholdsvis 200 og 100 millioner doser.

Hancock siger, at han ikke ved, hvornår der kommer en opdatering om testresultaterne af en vaccine, der produceres af Oxford Universitet og AstraZeneca.

Pfizer skrev mandag, at selskabet forventer at producere 50 millioner doser i 2020 og 1,3 milliarder doser i 2021.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har allerede gang i en løbende vurdering af vaccinekandidaten.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, har ifølge Reuters sagt, at han tidligst venter, at vaccinen bliver tilgængelig i første kvartal af 2021.

