Briterne kontakter FN om Irans handlinger i Hormuzstrædet

Det var en "ulovlig indblanding", da Iran fredag opbragte et britisk skib, mener Storbritannien.

En britisk olietanker befandt sig i omansk farvand, da Iran fredag opbragte skibet i det højspændte område ved Hormuzstrædet.

Derfor udgør den iranske handling en "ulovlig indblanding".

Det skriver Storbritanniens FN-mission i et brev til FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, António Guterres.

- Skibet udøvede sin ret til transitpassage gennem et internationalt stræde, som det er tilladt under international lovgivning, skriver den britiske FN-mission.

- International lovgivning pålægger, at retten til transitpassage ikke må blive forhindret, og derfor udgør den iranske handling en ulovlig indblanding.

Retten til transitpassage i internationale stræder blev indført med FN's Havretskonvention i 1982.

Storbritanniens regering advarede tidligere lørdag alle britiske skibe mod at sejle i Hormuzstrædet som følge af den eskalerede udvikling i området.

Et britisk regeringsudvalg holdt natten til lørdag møde om situationen.

Udenrigsminister Jeremy Hunt, der deltog på mødet, sagde efterfølgende, at der vil være "alvorlige konsekvenser", hvis Iran ikke løser situationen hurtigt.

Det var angiveligt for at gøre gengæld, at Iran fredag opbragte det britiske skib. Sådan lød det lørdag fra en talsmand for Vogternes Råd i Iran.

At opbringe et skib vil sige at tilbageholde det - enten i forbindelse med krig eller for at undersøge det og eventuelt for at beslaglægge lasten.

Briterne opbragte 4. juli et iransk skib ved Gibraltar. Årsagen var, at de mistænkte, at skibet ville trodse EU-sanktioner ved at fragte olie til Syrien.

Den påstand har Iran flere gange afvist og forlangt, at skibet bliver frigivet.

- Reglen om at gøre gengæld er velkendt inden for folkeretten, sagde talsmand for Vogternes Råd Abbas Ali Kadkhodaei lørdag.

Han tilføjede, at opbringningen skete på baggrund af en "ulovlig økonomisk krig og opbringning af olieskibe".

Vogternes Råd kommenterer sjældent statslige anliggender. Når det gør, bliver det anset som en afspejling af Irans øverste leder ayatollah Ali Khameneis synspunkter. Rådet samarbejder tæt med ayatollahen.

/ritzau/Reuters