Briterne sender langtrækkende missilsystemer til Ukraine

Storbritannien vil gøre som USA og sende langtrækkende missilsystemer til Ukraine.

Det oplyser det britiske forsvarsministerium natten til mandag.

Dermed trodser Storbritannien advarsler fra den russiske præsident, Vladimir Putin, mod at forsyne Ukraine med avancerede våben.

Forsvarsministeriet oplyser, at beslutningen om at sende raketkastere af typen MLRS til Ukraine er truffet i tæt koordinering med USA.

Artiklen fortsætter under annoncen

Missilsystemerne skal hjælpe ukrainerne med at forsvare sig mod Rusland.

M270 MLRS-raketkasterne kan ramme mål op til 80 kilometer væk med præcisionsstyrede missiler.

De vil "løfte de ukrainske styrkers formåen markant", oplyser det britiske forsvarsministerium.

I sidste uge meddelte den amerikanske regering, at USA vil sende sit avancerede missilsystem af typen Himars til Ukraine.

Også dette system kan affyre præcisionsstyrede missiler og er overlegent i både rækkevidde og præcision i forhold til eksisterende systemer i Ukraine.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har dog udelukket at forsyne ukrainerne med systemer, der kan nå så langt som til Rusland.

Det er til trods for, at ukrainerne gentagne gange har bedt om sådanne systemer.

Meddelelsen fra den amerikanske regering fik søndag Vladimir Putin til at advare om, at Moskva vil angribe nye, uspecificerede "mål", hvis Vesten forsyner Ukraine med missiler.

Putin mener, at nye våbenforsyninger til Kyiv har til formål at "forlænge konflikten".

I en erklæring natten til mandag udtaler den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, at Ukraines vestlige allierede er nødt til at fortsætte deres våbenleverancer for at give landet mulighed for at "vinde" krigen.

- Storbritannien står sammen med Ukraine og påtager sig en ledende rolle i opgaven med at forsyne de heroiske styrker med vitale våben, så de kan forsvare landet mod den uprovokerede invasion, siger han.

Ben Wallace mener, at i takt med at Ruslands taktik ændrer sig, er briternes støtte til Ukraine nødt til at gøre det samme.

- Disse missilsystemer vil gøre vores ukrainske venner i stand til bedre at kunne beskytte sig mod den brutale brug af langtrækkende artilleri, som Putins styrker har brugt til at tilintetgøre byer, siger han.

Ifølge det britiske forsvarsministerium vil ukrainske soldater blive trænet i at bruge missilsystemerne i Storbritannien.

/ritzau/Reuters