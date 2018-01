Briterne vil betale 375 millioner for mere sikkerhed i Calais

På Macrons første officielle besøg i Storbritannien enedes han og Theresa May om ny aftale om grænsekontrol.

Storbritanniens premierministre, Theresa May, tilbød torsdag Frankrig 44,5 millioner pund (375 millioner kroner) til øget sikkerhed ved Frankrigs grænsekontrolposter.

Det store beløb er led i bestræbelserne på at få udbygget et tættere samarbejde mellem de to store europæiske lande, hvor briterne forsøger at undgå en ny "jungle" med migranter som i den franske havneby Calais.

May mødte torsdag eftermiddag den franske præsident, Emmanuel Macron, på militærbasen i Sandhurst, hvor den britiske hærs officerer uddannes.

De ekstra penge skal bruges på at opstille hegn og overvågningskameraer i Calais og andre franske havnebyer ud til farvandet, der adskiller de to lande.

- Calais er ikke en bagdør til Storbritannien, fastslog Macron, da han besøgte den franske kystby forud for sit besøg i Storbritannien.

I en tale til sikkerhedsstyrkerne i området fremlagde den franske leder de store linjer i sin indvandringspolitik. De går ud på at hjælpe dem, som vil blive i landet, mens de, der bruger Frankrig som transitland, skal hurtigt ud.

Med det nye beløb har briterne betalt i omegnen af 1,2 milliarder kroner til sikkerhedstiltag i Frankrig.

"Junglen" i Calais, hvor flygtninge og migranter samledes i håbet om at nå Storbritannien på den anden side af kanalen, blev ryddet i 2016. I dag befinder der sig dog flere hundrede i byen, heriblandt en række mindreårige.

I forbindelse med mødet mellem May og Macron er der stor fokus på, at Bayeux-tapetet, som er et 70 meter langt vægtæppe, vil blive udlånt til Storbritannien, efter at den franske præsident har indvilget i, at tæppet forlader Frankrig for første gang i 950 år.

Forud for beslutningen har der været langstrakte samtaler mellem de to landes kulturministerier.

På vægtæppet er hele historien bag Slaget ved Hastings i 1066 genfortalt og illustreret. Kunstværket menes at være fremstillet kort tid efter kampen.

EU-kritiske medier i London skriver torsdag sarkastisk om mødet mellem den franske og den franske leder.

- Hvilken kluntet reparation! Betyder lånet af Bayeux-tapetet, at briterne skal betale 45 millioner pund (næsten 380 millioner kroner) mere for at stoppe migranter i Calais, spørger the Daily Mail.

Udlånet af Bayeux-tapetet til Storbritannien vil formentlig vare i fem år.

/ritzau/Reuters