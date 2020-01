British Airways aflyser alle fly til Kina i en måned

Fly fra British Airways til Beijing og Shanghai er suspenderet til udgangen af februar. Hongkong-fly uberørt.

British Airways aflyser alle flyvninger til Kina i en måned som følge af coronavirus. Det skriver Reuters.

En talskvinde for luftfartsselskabet siger, at alle fly til Beijing og Shanghai er blevet suspenderet frem til udgangen af februar.

Talskvinden siger, at flyvninger til Hongkong ikke er berørt.

I det franske luftfartsselskab Air France kræver kabinepersonale, at flyvninger til Kina indstilles.

Personalet frygter at blive smittet og komme til at blive smittespredere.

Air France suspenderede tre ugentlige flyvninger til Wuhan den 24. januar, og fly til Beijing og Shanghai indstilles fra fredag.

SAS suspenderer også alle fly til og fra Shanghai og Beijing som følge af coronavirus. I første omgang fra 31. januar til 9. februar, oplyser SAS i en meddelelse.

En lang række andre flyselskaber har ændret deres flyvninger som følge af krisen.

I Asien har AirAsia stopper en række faste flyvninger til Wuhan frem til udgangen af februar.

Air India meddelte onsdag, at det lukker ruten Mumbai-New Delhi-Shanghai fra 31. januar og to uger ind i februar. Også fly fra Delhi til Hongkong indstilles i to uger.

American Airlines siger, at det suspenderer flyvninger fra Los Angeles til Beijing og Shanghai fra den 9. februar. Flyvninger fra flere andre amerikanske storbyer til de to kinesiske storbyer er også indstillet.

Det hollandske KLM suspenderer også direkte fly til Chengdu og Hangzhou og reducerer antallet af flyvninger til Shanghai.

Indonesiens Lion Air Group, som årligt er med til at bringe over en million kinesiske turister til Indonesien, har meddelt, at den indstiller alle flyvninger til og fra Kina.

Det tyske Lufthansa, som normalt har 73 forbindelser til og fra Kina om ugen, indstiller alle flyvninger frem til 9. februar.

/ritzau/Reuters