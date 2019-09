British Airways aflyser under strejke - danske afgange ramt

En pilotstrejke på 48 timer er begyndt hos British Airways. Det får selskabet til at aflyse næsten alle fly.

Det britiske luftfartsselskab British Airways har mandag aflyst stort set alle flyvninger på grund af en omfattende pilotstrejke.

Det oplyser British Airways i en udtalelse.

Blandt aflysningerne er også både danske afgange og ankomster.

Tidligt mandag morgen er to British Airways-afgange foreløbig aflyst fra Københavns Lufthavn til Heathrow-lufthavnen i London. Desuden er en ankomst fra London til København aflyst.

Det fremgår af Københavns Lufthavns hjemmeside.

Der er mandag morgen ikke umiddelbart oplysninger om, at ankomster til eller afgange fra lufthavnen i Billund skulle være aflyst.

Piloter fra British Airways har varslet strejke i 48 timer fra den 9. til den 10. september samt den 27. september.

Det er første gang nogensinde, at piloter fra British Airways, Storbritanniens nationale luftfartsselskab, strejker. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Strejken kommer, da det ikke er lykkedes selskabet at nå til enighed om en aftale med piloternes fagforening, British Airline Pilots' Association (Balpa).

- Efter mange måneders forsøg på at løse striden er vi ekstremt kede af, at det er endt sådan her, siger British Airways i en udtalelse.

Selskabet og dets 4300 piloter har i omkring ni måneder været i hårde forhandlinger. Strejken ventes at kunne påvirke omkring 300.000 personer.

- Da vi ikke har fået detaljer fra Balpa om, hvilke piloter der strejker, så har vi desværre ikke kunnet forudse, hvor mange der ville komme på arbejde, eller hvilke fly der vil være i stand til at flyve.

- Vi havde ikke andre muligheder end at aflyse næsten 100 procent af vores fly, lyder det mandag fra British Airways.

Balpa har afvist et tilbud, som British Airways i juli fremsatte om 11,5 procents lønstigning over de næste tre år.

/ritzau/AFP