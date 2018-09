British Airways: Data fra 380.000 kreditkort er stjålet

Både personlige oplysninger og kreditkortoplysninger fra kunder er kommet på afveje fra flyselskab.

British Airways oplyser, at 380.000 kreditkortoplysninger er stjålet under et hackerangreb.

- Både personlige oplysninger og kreditkortoplysninger fra kunder, som har bestilt flyrejser hos selskabet, er kommet på afveje, rapporter BBC.

Det britiske luftfartsselskab oplyser, at hackerangrebet skete mellem 21. august og 5. september.

De stjålne oplysninger omfatter ikke detaljer om rejsemål og pas.

- Indbruddet er afklaret, og vores hjemmesider fungerer som normalt, hedder det i en erklæring fra flyselskabet.

- Vi har meldt alt til politiet og til relevante myndigheder. Vi beklager dybt for de gener, som denne kriminelle aktivitet har forårsaget. Beskyttelse af vore kunders dataoplysninger er noget, som vi tager meget alvorligt, hedder det i udtalelsen ifølge BBC.

Det er ikke første gang i år, at British Airlines er ude for en krise af denne type. I juli undskyldte flyselskabet for it-problemer, der forårsagede annulleringer af et stort antal flyvninger til og fra Heathrow lufthavn i London.

En måned tidligere fik over 2000 af selskabets passagerer annulleret deres biletter, fordi de var blevet solgt for billigt.

I maj sidste år fik alvorlige problemer med it-systemer flyselskabet til at aflyse alle flyvninger fra Heathrow og Gatwick.

/ritzau/