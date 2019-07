British Airways står til milliardbøde for sikkerhedsbrist

Et sikkerhedsbrud fra 2018 koster British Airways dyrt. Selskabet er skuffet over afgørelsen, skriver BBC.

British Airways meddeler, at det står til at få en rekordstor bøde på 183 millioner pund - omkring 1,5 milliarder kroner - for et brud på selskabets sikkerhedssystemer sidste år.

Firmaet, der er ejet af det spansk-britiske selskab IAG, er både "overrasket og skuffet" over bøden, der bliver givet af det britiske datatilsyn, ICO.

Det er den største bøde, som ICO nogensinde har givet et selskab og den første, der på grund af nye regler bliver offentliggjort, skriver tv-stationen.

Bøden bliver givet efter en sag, hvor omkring 500.000 passagerer fik stjålet kreditkortoplysninger fra flyselskabets hjemmeside af hackere i 2018.

Her sagde British Airways, at hackerne havde lavet et "avanceret, ondskabsfuldt angreb på dets hjemmeside".

Ifølge betalingsselskabet Nets, der ejer dankortet, blev flere danskere også ramt, da oplysningerne fra de mange kreditkort blev stjålet, lød det sidste år.

/ritzau/