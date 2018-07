Britisk antiterrorpoliti efterforsker mistænkt forgiftning af to i England, bekræfter politi ifølge Reuters.

En "alvorlig hændelse" nær Salisbury i det sydlige England har en karakter, så britisk antiterrorpoliti nu efterforsker sagen.

Det bekræfter politiet i London, som ikke umiddelbart bekræfter, hvad flere britiske medier erfarer fra unavngivne kilder, at der er tale om en forgiftning af et par.

- På baggrund af de seneste hændelser i Salisbury er betjente fra antiterrornetværket sat på sagen med kolleger fra politiet i Wiltshire. De efterforsker hændelsen i Amesbury sammen, meddeler politiet ifølge Reuters.

Efterforskerne holder alle muligheder åbne i bestræbelserne på at finde ud af, hvad der er sket.

Amesbury ligger omkring ti kilometer nord for Salisbury. Det var her, den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter tidligere på året blev fundet livløse og forgiftede på en bænk.

Politiet har onsdag ifølge Sky News' kilder sendt prøver til undersøgelse i Porton Down. Det er forsvarets laboratorium, der ligger blot 10 minutters kørsel fra stedet, hvor et par mistænkes at være blevet forgiftet.

To personer, der skal være i 40'erne, blev lørdag aften fundet bevidstløse i Amesbury. De blev bragt til et hospital i Salisbury.

På Twitter skriver avisen The Suns politiske redaktør, Tom Newton Dunn:

- Sygt par i Salisbury er blevet forgiftet, og prøver er sendt til Porton Down for omgående test - meddeler forsvarskilder.

Politiet i Wiltshire erklærede tirsdag, at der er tale om en "alvorlig hændelse", hvilket langt fra er noget, der sker hver dag.

/ritzau/