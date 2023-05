Britisk avis undskylder overvågning af prins Harry på natklub

En omfattende retssag om ulovlig indsamling af information om kendisser er onsdag begyndt i Storbritanniens hovedstad, London.

Her har udgiveren Mirror Group Newspapers (MGN) indledt sagen med at undskylde over for den britiske prins Harry.

Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

MGN, der blandt andet udgiver tabloidavisen The Daily Mirror, undskylder for i ét tilfælde at have været involveret i, at en privat efterforsker blev sat til at indsamle oplysninger om prins Harry på en natklub i 2004.

Udgiveren siger, at den "giver en uforbeholden undskyldning og accepterer, at Harry har krav på en passende kompensation".

I alt omkring 100 kendisser - herunder skuespillere, sportsudøvere, sangere og tv-personligheder - har lagt sag an mod MGN.

Udgiveren beskyldes for udbredt hacking af telefoner og for at have brugt andre ulovlige metoder mellem 1991 og 2011.

Prins Harry, der er bosat i USA, var ikke selv til stede ved retssagens indledning. Hans sag er én ud af fire udvalgte sager, der skal prøves ved retten i løbet af de næste syv uger med retsmøder i London.

Han ventes selv at afgive vidneforklaring i begyndelsen af juni. Ifølge britiske medier sker det som den første kongelige siden det 19. århundrede.

Prins Harry er også involveret i tre andre retssager mod aviser.

Siden prins Harry og hans hustru, Meghan, trådte tilbage fra deres kongelige roller i 2020, har de flere gange langet ud mod pressen.

Også den britiske kongefamilie er blevet kritiseret af parret. Blandt dem er nogle af prins Williams ansatte og Harrys stedmor, dronning Camilla. De beskyldes af parret for at bidrage til pressens "løgne".

Prins Harry er kong Charles' yngste søn. Prins Harry var til stede ved kongens kroning lørdag, men fløj straks efter hjem til Californien.

/ritzau/