Britisk betjent er stadig alvorligt syg efter giftangreb

Eksspion, hans kone og en britisk betjent er fortsat alvorligt syge efter et giftangreb i sidste weekend.

En britisk betjent, som blev alvorligt syg efter at have været i kontakt med en forgiftet russisk eksspion søndag, er fortsat alvorligt syg.

Men betjenten er i kontakt med familie og kan tale, fortæller den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, lørdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også eksspionen Sergej Skripal, som menes at være målet for et formodet angreb med nervegift i Salisbury, er kritisk syg. Det samme gælder hans datter.

Skripal og datteren blev søndag fundet livløse på en bænk i den sydengelske by.

Britisk politi har identificeret flere end 200 vidner, og politiet undersøger flere end 240 potentielle beviser i forbindelse med efterforskningen.

Flere end 250 antiterrorbetjente er sat på opgaven med at opklare det mystiske overfald på russeren og hans datter.

Skripal, der var dobbeltspion, blev i 2010 del af en større spionudveksling mellem Rusland og USA. Han bosatte sig i Salisbury.

Rudd besøgte fredag stedet, hvor den tidligere dobbeltagent blev fundet.

Området er fortsat afspærret af politiet, og militæret er sat på opgaven med at fjerne genstande, som kan være inficeret med nervegift.

Mistanken har i første omgang rettet sig mod Rusland. Det formodede angreb med nervegift giver mindelser om drabet i 2006 på den afhoppede efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko.

Han blev på et hotel i London forgiftet med det radioaktive stof polonium-210, som i løbet af tre uger slog ham ihjel. Siden blev to russere in absentia sigtet for drabet.

Rusland har afvist at stå bag overfaldet i Salisbury. Men den russiske regering har sagt, at russerne er klar til at bistå med at finde den eller de skyldige.

/ritzau/