Britisk betjent søger læge under efterforskning af nervegift

Et hospital i det sydlige England bekræfter, at en politimand, som undersøgte Novichok-sag, har opsøgt læge.

En britisk politibetjent har opsøgt "lægerådgivning" i forbindelse med efterforskningen af en aktuel sag, hvor to personer er kritisk syge efter kontakt med nervegiften Novichok.

Det bekræfter en hospitalskilde ifølge Sky News.

Betjenten kom til Great Western Hospital i Swindon, hvorfra han blev henvist til Salisbury District Hospital.

Det skete med begrundelsen, at sidstnævnte hospital kan "udføre relevante specialtest", meddeler hospitalskilden.

Det fremgår ikke, hvorfor betjenten opsøgte lægehjælp. Han var angiveligt ved at efterforske sagen om Dawn Sturgess og Charlie Rowley, som for en uge siden blev kritisk syge i byen Amesbury.

Man antog først, at deres besynderlige symptomer var forårsaget af narkotika. Rowley var registreret heroinmisbruger.

Men det er siden bekræftet af test på et militært laboratorium i Porton, at de to personer havde været i kontakt med nervegiften Novichok.

Tidligere på året blev en russisk eksspion ved navn Sergej Skripal og hans datter forgiftet med Novichok. De blev 4. marts fundet livløse på en bænk i Salisbury, der ligger ti kilometer syd for Amesbury.

Begge er siden kommet til bevidsthed.

/ritzau/