Britisk coronarådgiver: De næste uger bliver de værste

I London er en ud af 20 smittet med coronavirus. Nogle hospitaler er ved at løbe tør for ilt, siger Johnson.

Storbritannien befinder sig i "et kapløb mod uret" for at få coronavaccinerne ud i landet. Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, mandag.

Antallet af coronadødsfald når dagligt nye højder, og hospitalerne er nogle steder ved at løbe tør for ilt til patienterne, siger Johnson på en pressekonference.

- Det er et kapløb mod uret, for vi kan alle se den trussel, som NHS (sundhedsvæsnet, red.) står overfor, det pres det er under, behovene på intensivafdelingerne, siger han.

En ny og mere smitsom variant af coronavirus breder sig hastigt i befolkningen. I dele af hovedstaden London er én ud af 20 indbyggere smittet.

Det truer med at bringe hospitalerne i knæ. I forvejen er sundhedssystemet overbelastet på grund af det høje antal indlagte coronapatienter.

Regeringens toprådgiver på området, Chris Whitty, advarer om, at landet formentlig står lige foran de hidtil værste uger af pandemien.

- De næste uger vil være de værste uger af pandemien, når man ser på antal indlagte, siger Whitty.

Da coronaepidemien først toppede i april sidste år, var der omkring 18.000 indlagte på de britiske hospitaler. Nu er der omkring 30.000, meddeler toprådgiveren.

- Enhver, der ikke er chokeret over antallet af mennesker på hospitalet, der er alvorligt syge lige nu og som dør i løbet af denne pandemi, har ikke forstået det. Det er en skræmmende situation.

Boris Johnson og hans regering håber, at vaccination af flest muligt kan vise vej ud af krisen.

Storbritannien har som det første land i verden godkendt alle tre vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna og Oxford-AstraZeneca.

Johnson oplyser mandag, at Storbritannien nu har vaccineret 2,4 millioner ud af sine 68 millioner indbyggere. Det er flere end noget andet europæisk land.

Regeringen vil åbne flere vaccinationscentre i håb om at kunne vaccinere to millioner mennesker om ugen i slut-januar, siger Johnson.

Samtidig vil han ikke udelukke, at det kan komme på tale igen at skærpe de i forvejen skrappe tiltag, der er indført for at bremse smittespredningen.

/ritzau/Reuters