Britisk domstol blokerer for udlevering af Assange

Den 49-årige Assange er anklaget af USA for at have lækket en stor mængde klassificeret materiale.

En britisk domstol siger i en afgørelse mandag ifølge AFP, at WikiLeaks-stifteren Julian Assange ikke skal udleveres til USA, hvor Assange frygter fængselsdom.

Den 49-årige Assange, der er australsk statsborger, er anklaget af USA for at have samarbejdet med den tidligere efterretningsanalytiker i det amerikanske militær Chelsea Manning om at lække en stor mængde klassificeret materiale i 2010.

Julian Assanges advokater siger, at anklagerne er politisk motiveret med massiv støtte fra præsident Donald Trump. De siger, at en udlevering af Assange ville udgøre en massiv trussel mod journalisters arbejdsmuligheder.

Ved et retsmøde i London's Old Bailey afviste dommer Vanessa Baraitser næsten alle argumenterne fra Assanges advokater, men hun sagde, at hun ikke kunne give ordre til en udlevering, da der var en alvorlig risiko for, at han ville begå selvmord.

/ritzau/AFP