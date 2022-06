Britisk domstol kan stoppe fly til Rwanda i sidste øjeblik

Modstandere af en omdiskuteret britisk plan om at sende asylansøgere til Rwanda får mandag en sidste chance for at stoppe det første fly fra at lette tirsdag.

Det sker, når planen skal prøves ved endnu en retssag. Private hjælpeorganisationer og en fagforening har appelleret en afgørelse truffet af den britiske højesteret fredag.

Her blev der samtidig afsat retsdage til to dages høring i juli.

Efter planen skal det første fly forlade en unavngiven lufthavn med 31 asylansøgere tirsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men modstanderne holder fast i, at planerne er umoralske og farlige.

Flygtningeorganisationen Care4Calais har mandag tweetet, at 20 af de personer, der var planlagt til at flyve tirsdag, har fået aflyst deres billet.

Det drejer sig om personer fra Iran, Irak, Albanien og Syrien, skriver organisationen.

Storbritannien indgik i april en aftale om at sende asylansøgere til Rwanda. Den gælder for personer, som er kommet illegalt til landet siden 1. januar i år. Den danske regering forhandler med Rwanda om at lave en lignende aftale.

Blandt modstanderne af den britiske plan er fagforeningen Public and Commercial Service Union, hvis medlemmer blandt andet er ansat hos den britiske grænsekontrol, som også står for deportationerne.

Her bider fagforeningsleder Mark Serwotka mærke i, at retten fredag besluttede, at der ved en mere omfattende høring i juli skal tages stilling til, om planerne er lovlige.

- Tænk, hvis man bliver bedt om at gøre noget tirsdag, som efterfølgende viser sig at være ulovligt. Det ville være en forfærdelig situation, siger han til Sky News søndag.

Derfor bør flyets afgang udsættes, indtil man også kender udfaldet af høringen i juli, lyder det fra Mark Serwotka.

Flere britiske medier har fortalt, at tronarving Prins Charles ifølge en unavngiven kilde også har ytret sig kritisk om planerne.

/ritzau/AFP