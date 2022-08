Britisk eksambassadør og ægtemand meldes anholdt i Myanmar

En britisk statsborger, der tidligere har været ambassadør i Myanmar, er blevet anholdt i det sydøstasiatiske land.

Det oplyser tre unavngivne personer med kendskab til forløbet.

Vicky Bowman, der var britisk ambassadør fra 2002 til 2006, blev angiveligt anholdt onsdag. Det samme blev hendes mand, Htein Lin, der er en burmesisk kunstner og tidligere politisk fange.

Bowman har et over tre årtier langt forhold til Myanmar.

Hun står i øjeblikket i spidsen for Myanmar Center for Responsible Business. Det er et projekt, der skal sikre, at investeringer i Myanmar overholder internationale menneskerettighedsstandarder.

En kilde med kendskab til anholdelserne siger, at Bowman og hendes ægtemand er blevet anklaget for brud på immigrationsloven. Ifølge nyhedsbureauet AFP kan det straffes med op til fem års fængsel.

De to sendes angiveligt til Insein-fængslet, der ligger i udkanten af Myanmars største by, Yangon. Det er kendt for at huse politiske fanger.

En talsmand fra den britiske ambassade i Myanmar bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at en britisk kvinde er blevet anholdt.

- Vi er bekymrede over anholdelsen af en britisk kvinde i Myanmar. Vi er i kontakt med de lokale myndigheder og yder konsulær bistand, lyder det.

Den 55-årige kunstner Htein Lin blev anholdt og fængslet i 1998 for at være modstander af det daværende militærstyre.

Han blev løsladt fra fængslet i 2004.

Herefter lærte Vicky Bowman ham at kende gennem en række malerier, som han lavede med indsmuglede materialer i fængslet. De to blev gift i 2006.

Myanmar har i godt halvandet år været styret af landets militær.

Den 1. februar 2021 udførte militæret et kup, hvor de facto-lederen Aung San Suu Kyi blev væltet. Hun er siden blevet idømt flere fængselsstraffe efter retssager, der er blevet affejet og fordømt af blandt andet FN.

Myanmar hed tidligere Burma, men har haft sit nuværende navn siden 1989. Der bor omkring 55 millioner mennesker i landet.

/ritzau/Reuters