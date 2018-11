Britisk ekspert giver May 25 procents chance for succes

I de næste 24-48 timer, når brexitplan er kendt, vil det ifølge kommentator bundfældes, hvor kritikerne står.

Det vil koste et par ministre, og premierminister Theresa May får en lang næse, når det britiske parlament afviser hendes skilsmisseaftale med EU.

Det vurderer Peter Kellner, som er tidligere chef for analyseinstituttet YouGov og mangeårig politisk journalist på blandt andet BBC.

Han har læst og regnet på de tidlige udmeldinger, der har været for og imod den tekniske aftale, som den britiske premierminister onsdag eftermiddag fremlægger for sine ministre i London, men som endnu ikke er kendt.

- Det er usandsynligt, men jeg kan naturligvis ikke sige det med sikkerhed, da flere af hovedaktørerne ikke har truffet en beslutning endnu, siger Kellner til Ritzau.

Mays første problem er, at hun står i spidsen for en mindretalsregering, der er afhængig af støtte fra det nordirske unionistparti DUP.

- DUP har sagt, at partiet vil stemme imod. Dertil kan vi lægge en række konservative parlamentarikere, som meget stærkt går ind for brexit og finder aftalen dårlig. De vil stemme imod. Det samme gælder flere pro-EU-stemmer i Det Konservative Parti, siger Peter Kellner.

Disse nejstemmer skal så vejes op imod, at nogle medlemmer af oppositionspartiet Labour vil stemme for.

- Jeg vil sige, at der er 75 procents chance for, at parlamentet ikke vil godkende det. Omvendt vil jeg ikke helt udelukke muligheden for, at der sker noget, som giver May en chance for at få det igennem, siger Kellner.

Han mener, at de næste 24-48 timer er specielt afgørende, da selve teksten bliver tilgængelig for politikerne senere onsdag. Så vil det bundfældes, hvor DUP og de konservative brexittilhængere står.

- Men hvis DUP i morgen siger: Vi har læst den. Den er uacceptabel. Vi stemmer imod den. Så er det forbi, siger den politiske kommentator.

Han vurderer ligeledes på baggrund af de politiske udmeldinger i London, at May kan miste et par ministre det kommende døgn. Men "det bliver ikke prominente ministre".

Theresa May begik ifølge Peter Kellner store fejl i begyndelsen af sin regeringsperiode efter folkeafstemningen om brexit i 2016.

- De fejl, som May begik, skete i de første uger og måneder af hendes regeringstid. Hun valgte eksempelvis hurtigt at indlede artikel 50-proceduren, før der var sket fremskridt.

Dermed "svækkede hun straks Storbritanniens forhandlingsposition", mener kommentatoren.

/ritzau/