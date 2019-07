Britisk finansminister vil gå af i protest mod Boris

Uenighed med Boris Johnson, der ventes at blive ny britisk premierminister i næste uge, får Hammond til at gå.

Den britiske finansminister, Philip Hammond, siger, at han vil træde tilbage fra sit embede på onsdag.

Hammond forklarer, at det handler om uoverensstemmelser med Boris Johnson, der er favorit til at overtage posten som Storbritanniens premierminister, om håndteringen af brexit.

- Hvis man formoder, at Boris Johnson bliver premierminister, kan jeg forstå, at hans betingelser for at tjene i hans regering vil inkludere, at man accepterer en udtræden af EU uden en aftale den 31. oktober, siger Hammond i et talkshow på tv-stationen BBC søndag.

- Det er ikke noget, jeg nogensinde vil kunne forpligte mig til.

Hammond tilføjer, at han vil arbejde for, at Storbritannien ikke udtræder af EU uden en aftale, uden at parlamentet har sagt god for det.

Et flertal i parlamentet ønsker ikke et såkaldt no deal scenarie.

Uenighederne mellem finansministeren og Boris Johnson er så udtalte, at der er en forventning om, at Johnson vil fyre Hammond. Hvis altså Johnson som ventet vinder afstemningen om, hvem der skal være briternes næste premierminister.

- Jeg er sikker på, at jeg ikke bliver fyret. For jeg vil træde tilbage, inden vi når til det punkt, siger Hammond i talkshowet Andrew Marr Show.

Efter planen skal Storbritannien forlade EU senest den 31. oktober.

Landet får ny premierminister i den kommende uge, når enten den tidligere udenrigsminister og London-borgmester Boris Johnson eller den nuværende udenrigsminister, Jeremy Hunt, overtager posten efter Theresa May.

Tirsdag bliver det meddelt, hvem af de to, der bliver ny partileder og premierminister. Vinderen tiltræder onsdag.

Johnson er forhåndsfavorit. Han har tidligere åbnet for at suspendere parlamentet, hvis det forsøger at blokere for hans brexitplan.

Han har understreget, at Storbritannien bør forlade EU som planlagt - også selv om det skulle betyde et farvel uden en skilsmisseaftale.

