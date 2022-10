Britisk flåde undersøger anklager om overgreb i ubåde

Den britiske flåde har igangsat en undersøgelse, der skal se nærmere på flere whistlebloweres fortællinger om mobning og seksuel chikane af kvinder i ubådstjenesten.

Det oplyser admiral Ben Key, der er chef for marinen og marinestaben, ifølge BBC.

Afsløringerne kom frem i avisen Daily Mail.

Flere kvinder har fortalt om seksuelle, fysiske og verbale overgreb i forbindelse med deres arbejde i ubådene.

Overgreb hører ingen steder hjemme og vil ikke blive accepteret, slår admiral Ben Key fast.

- Enhver, som har en skyld i det, vil blive holdt ansvarlig, siger han.

- Disse beskyldninger er afskyelige. Seksuelle overgreb og chikane har ingen plads i Royal Navy og vil ikke blive tolereret, lyder det videre.

En kvinde har blandt andet fortalt, at hun blev udsat for et seksuelt overgreb begået af en mand af højere rank, mens hun sov. Derudover er hun blevet slået i nyren og fået småmønter i sin kahyt som hentydning til, at hun ville udføre seksuelle tjenester til gengæld, fortæller hun.

Andre kvinder har fortalt, at de ofte blev bedt om at udføre seksuelle handlinger, blev råbt af og slået med genstande.

Ligeledes går der rygter om en liste over kvinder, der skulle udsættes for overgreb først i tilfælde af en katastrofe.

Alt dette tager flådens top nu afstand fra.

- Jeg vil gerne forsikre alle vores folk - og alle der læser dette - at enhver handling, der ikke lever op til de høje standarder i Royal Navy, er uacceptabel og ikke en sand afspejling af, hvad livet i tjeneste bør være, udtaler Ben Key.

En statistik fra 2019 viste, at kun én procent af de ansatte i ubådstjenesten var kvinder.

Chris Parry, der er tidligere højtstående admiral og søofficer i den britiske flåde, siger til BBC-programmet "Today", at problemet er en afspejling af samfundet.

- Jeg er bange for, at noget af den seksualiserede adfærd, som vi ser på normale arbejdspladser, overføres til ubådene, som det kan forventes. Og i et komprimeret miljø bliver alting selvfølgelig overdrevet.

Hvis man skal problemet til livs, skal det ske fra toppen, mener han. Samtidig kræver det, at samfundets problemer ikke proppes med ned i ubådene.

- Det handler om lederskab. Men det er svært i ubåde, hvor man lever ekstremt tæt med hinanden, og det ikke er et modent samfund, der putter folk i ubådene, siger Chris Parry.

Det britiske forsvarsministerium erkender, at nogle kvinder i flåden har været udsat for upassende opførsel.

/ritzau/