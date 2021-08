Britisk forsvarsminister tror ikke på forlænget tidsfrist i Kabul

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, siger, at det er usandsynligt, at der bliver tale om en forlængelse af den gældende tidsfrist for evakueringer i Kabul, så fristen kommer til at gælde længere end til den 31. august.

Han siger, at udfordringen nu er at få folk gennem Talibans kontrolposter og ind i Kabuls lufthavn.

- Vi har evakueret over 2000 mennesker i de seneste 24 timer, siger Wallace.

Wallace siger, at en forlængelse ikke kun er usandsynlig på grund af Taliban, men også på baggrund af de udtalelser, som er kommet om Afghanistan-krisen fra USA's præsident, Joe Biden.

- På baggrund af Bidens offentlige udtalelser om sagen tror jeg, at en forlængelse er usandsynlig, siger Wallace.

Biden vil tirsdag komme under pres fra vestlige allierede i sagen, når G7-landenes ledere holder et virtuelt topmøde om krisen i Kabul.

- Vi vil afgjort alle forsøge at presse på for en forlængelse, understreger Wallace.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, og USA's præsident, Joe Biden, blev i en telefonsamtale mandag aften enige om at arbejde sammen for at sikre, at alle, der er udset til at skulle evakueres fra Afghanistan, også bliver det.

Også selv om den første fase i evakueringen er slut. Det oplyser Johnsons kontor.

Tidligere mandag sagde en talsmand for Taliban, at det vil få "konsekvenser", hvis USA og dets allierede forlænger deres soldaters tilstedeværelse ud over 31. august.

Men talsmanden kom ikke nærmere ind på, hvilke konsekvenser det ville få.

Storbritannien er vært for det virtuelle ekstraordinære G7-møde om situationen i Afghanistan.

Biden har fastholdt, at han går efter at afslutte operationen i Kabul 31. august. Men han er ikke kun under pres fra sine allierede, men også fra dele af sin egen regering og Kongressen.

/ritzau/Reuters