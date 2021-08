Britisk forsvarsminister: Vesten fremstår nu som svagt

Vesten opfattes mange andre steder i verden som svag.

Det siger den britiske forsvarsminister Ben Wallace. Han peger på udviklingen i Afghanistan og den 20 år lange krig under ledelse af USA.

At Vesten nu forlader Afghanistan - og Taliban-bevægelsen overtager magten - indebærer, at Vesten nu opfattes som svag, når det gælder beslutsomhed og vedholdenhed, siger Ben Wallace til BBC.

Krigen har kostet flere hundrede tusinde mennesker livet og billioner af dollar. Men Taliban er nu igen ved magten, og store vestlige lande kæmper i panik for at få deres diplomater ud af landet sammen med afghanere, der har samarbejdet med dem.

- Jeg har det ikke godt med, at vi nu har en verdensorden, hvor vores modstandere opfatter Vestens beslutsomhed som svag, siger Ben Wallace.

- Det er noget, vi alle bør være bekymrede over. Hvis Vesten ikke menes at have nogen viljefasthed, vil vore modstandere som for eksempel Rusland finde det opmuntrende.

Den britiske regering frygter, at Talibans tilbagevenden vil give al-Qaeda, Islamisk Stat og andre jihadistgrupper et nyt fodfæste i landet. Især fordi Vesten med den kaotiske tilbagetrækning efterlader et magttomrum.

Politiske iagttagere fremhæver, at Rusland og Kina allerede har knyttet særlige forbindelser til Taliban. Dermed styrker de to lande deres regionale indflydelse.

I løbet af den 20 år lange krig er enorme mængder amerikanske våben og militært udstyr bragt til Afghanistan.

Fotografier på sociale medier viser Taliban-krigere med automatgeværer af typen M4 og M16 samt skarpskyttegeværer af typen M24. Jihadisterne kører i amerikanske Humvee-biler.

Størstedelen af udstyret, som Taliban nu har kontrollen over, kommer fra de afghanske regeringsstyrker.

– Vi har naturligvis ikke et fuldstændigt overblik over, hvor udstyret er i dag. Men det er tydeligt, at en betydelig del af det er havnet i hænderne på Taliban, siger USAs nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

Det amerikanske forsvar har givet den afghanske hær 7.000 maskingeværer, 4.700 humvee'er og 20.000 granater de seneste år. Det viser officielle tal.

/ritzau/Reuters