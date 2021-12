Britisk højesteret støtter Guaido i opgør om guld

Retsopgør om retten til Venezuelas guldreserver i London er faldet ud til fordel for oppositionen.

Storbritanniens højesteret gav i en afgørelse mandag medhold til Venezuelas oppositionsleder Juan Guaidó i en appelsag om, hvorvidt han eller præsident Nicolas Madura skal have kontrollen over landets guldreserver i Bank of England.

Kampen om kontrollen over guldet har været koncentreret om, hvorvidt den britiske regering anerkender Guaido som Venezuelas retmæssige statsoverhoved. Guldet har en værdi af over 660 milliarder kroner

Både Maduros lejr og Guaidos lejr har hver især udpeget forskellige bestyrelser for Venezuelas centralbank. De har afgivet modsatrettede instruktioner om, hvad der skulle ske med guldreserverne i London og en tilsvarende sum i Deutsche Bank.

Ved appelsagen i den britiske højesteret blev en tidligere afgørelse fra en lavere retsinstans omstødt. Højesteret sagde, at den britiske regerings anerkendelse af Guaido som Venezuelas midlertidige præsident var "klar og entydig".

I en pressemeddelelse fra domstolen står der, at britiske domstole må acceptere, at den britiske regering ikke anerkender Maduro som Venezuelas præsident. "Ikke for noget formål overhovedet", hedder det.

Domstolen påpeger dog, at der må tages stilling til en dom fra Venezuelas højesteret vedrørende Guaidos overgangsperiode.

Oppositionen i Venezuela siger, at Maduro på uretmæssig vis har tilranet sig magten, da han blev genvalgt i 2018. Valgresultatet er der blevet sået voldsom tvivl om.

I januar 2019 udfordrede Guaidó Maduros autoritet ved at erklære sig selv som fungerende præsident. Herefter fik han hurtigt opbakning fra 50 lande.

/ritzau/Reuters