Britisk højesteret afgiver kendelse om parlament tirsdag

Storbritanniens øverste domstol vil tirsdag afsige kendelse om, hvorvidt premierminister Boris Johnsons beslutning om at suspendere det britiske parlament i fem uger var ulovlig.

Hvis beslutningen går imod Johnson, kan han blive anklaget for at have givet dronning Elizabeth urigtige oplysninger, da hun godkendte at sende lovgiverne hjem.

Den britiske højesterets 11 dommere vil afsige deres kendelse klokken 10.30 i London (klokken 11.30 dansk tid).

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mener, at en aftale om brexit kan nås inden den 31. oktober, rapporterede Sky News på baggrund af et interview med Juncker, som tv-stationen vil bringe på søndag.

- Jeg gør alt for at få en aftale, fordi jeg ikke kan lide idéen om ingen aftale, siger Juncker i et interview, som Sky News bragte søndag.

EU blev i april enig med Storbritannien om at udsætte brexit til 31. oktober.

Et flertal i det britiske Underhus vedtog dog for et par uger siden et lovforslag, der skal blokere for et brexit uden aftale. Er der ingen aftale, skal Johnson bede EU om, at få fristen udskudt til 31. januar.

/ritzau/Reuters