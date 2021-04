Britisk-iransk nødhjælpsarbejder får ny fængselsstraf i Iran

Zaghari-Ratcliffe skal tilbage i iransk fængsel, efter at hun blev løsladt efter fem år i sidste måned.

Den britisk-iranske nødhjælpsarbejder Nazanin Zaghari-Ratcliffe er ved en domstol blevet idømt et års fængsel i Iran.

Hun er fundet skyldig i "propaganda-aktiviteter" mod Iran. Ud over et år i fængsel har hun også fået forbud mod at forlade landet i et år.

Det oplyser hendes advokat ifølge det britiske medie BBC:

Ifølge advokaten var hun beskyldt for at have deltaget i en demonstration i London for 12 år siden og have givet et interview BBC's persiske kanal.

43-årige Zaghari-Ratcliffe, projektleder hos den velgørende organisation Thomson Reuters Foundation, blev første gang fængslet i Iran i 2016 under anklager for spionage. De anklager har hun hele taget afvist.

Hun blev ifølge nyhedsbureauet Reuters løsladt sidste måned, hvilket var afslutningen på den fem år lange fængselsstraf.

Men hun blev straks beordret tilbage for en domstol, hvor hun denne gang stod over for anklager om propaganda. Og det har altså ført til en ny fængselsdom.

