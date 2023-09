Britisk kirke bliver omdannet til en moské: Det er nødvendigt for muslimerne

Gennem mere end 100 år fungerede Clayton Heights Methodist Church i engelske Queensbury som et samlingssted for byens kristne. Men som det er tilfældet for mange britiske kirker, begyndte besøgstallet at svinde ind, og i 2020 drejede kirken nøglen om.

Siden da har kirken stået tom, men det vil den ikke gøre meget længere. Kirken er nemlig blevet købt af lokale muslimer, og nu skal den ombygges til en moské, som forventes at stå færdig næste år. Det skriver BBC.

Sidste år godkendte det lokale byråd ellers planer om at ombygge kirken til en beboelsesejendom, men planerne blev aldrig ført ud i livet.

Ifølge Hazel Johnson, der repræsenterer partiet Labour i byrådet, har det ikke været nødvendigt at søge om tilladelse til ombygningen, da anvendelsen som et tilbedelsessted forbliver uændret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun siger til BBC, at det er "fantastisk" nyt for Queensbury, da en moské er "enormt nødvendig for muslimerne i vores samfund". Hun fortæller også, at beslutningen er faldet i god jord blandt byens borgere, selvom nogle har udtrykt bekymring for den øgede trafik i området i forbindelse med bønnekald.

Det er ikke første gang, at en kristen kirke i England bliver omdannet til en moské. Det hænger sammen med, at flere kirker er blevet lukket, i takt med at andelen af kristne i Storbritannien er faldet markant i de senere år.

I 2012 anså 59,3 procent af de briter, der bor i England og Wales, sig som kristne. Men i den seneste folketælling, som blev gennemført i 2022, var andelen faldet til blot 46,2 procent. I samme periode steg andelen af muslimer fra 4,9 til 6,5 procent af befolkningen.

Den samme tendens gør sig gældende i store dele af resten af Europa, hvor flere forhenværende kirker er blevet omdannet til moskéer i de senere år. Tendensen er særligt udbredt i Tyskland, hvor en håndfuld kirker er blevet ombygget. Det drejer sig blandt andet om Kapernaumskirken i Hamborg, der i 2018 blev til Al Nour Moskéen. Også i Holland og Frankrig er flere kirker blevet ombygget.

I Danmark er endnu ingen kirker blevet omdannet til moskéer, men spørgsmålet har været oppe at vende. Blandt andet i 2012, da Københavns Stift udpegede 16 kirker til lukning.

Dengang blev idéen afvist af blandt andre Kirkefondets daværende generalsekretær, Morten Skrubbeltrang, samt af Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen.

“Moskéer eller andre religiøse huse mener jeg ikke kommer på tale. Jeg tror slet ikke, at andre religioner vil vise interesse for kirkerne. Jeg regner med, at vi får dem afsat til migrantmenigheder, de store kristne trossamfund eller inden for enten noget kirkeligt, kulturelt eller socialt, så huset fortsat står med værdighed,” sagde biskoppen i den forbindelse til Kristeligt Dagblad.