Britisk kommission anbefaler at færre og færre må købe tobak

Alderen for tobakskøb i England skal stige med et år for hvert år, til ingen længere ryger, siger kommission.

En kommission nedsat af den britiske regering anbefaler, at aldersgrænsen for, hvornår man må købe tobak, hæves med et år for hvert år, indtil ingen længere er i stand til at købe det. Aldersgrænsen er i dag 18 år.

Målet er at gøre Storbritannien røgfri fra 2030.

Det var sundhedsminister Sajid Javid, som i februar bad kommissionen om at fremlægge anbefalinger. Det er mundet ud i 15 forslag, som skal føre til regeringens mål om et røgfrit England.

I en af de centrale anbefalinger hedder det, at "alderen på 18 år for salg skal stige med et år for hvert år, indtil ingen i sidste ende kan købet et tobaksproducent i dette land".

/ritzau/Reuters