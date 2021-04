Britisk kongefamilie bisætter prins Philip om en uge

Prins Harry rejser hjem for at deltage i sin farfars bisættelse, der finder sted efter en uges sørgeperiode.

Prins Philip bisættes lørdag 17. april ved en privat ceremoni for familien, meddeler Buckingham Palace lørdag.

Ceremonien holdes i St. George's Kapel på kongefamiliens Windsor-slot.

- I overensstemmelse med regeringens retningslinjer og offentlige sundhedstiltag vil der ikke være noget offentligt optog, meddeler en talsperson for Buckingham Palace.

Et af prins Philips børnebørn, prins Harry, rejser hjem til Storbritannien fra USA for at deltage.

Harrys hustru, Meghan Markle, deltager ikke i bisættelsen. Hun er gravid med parrets andet barn og er blevet frarådet af sin læge at deltage, meddeler det britiske kongehus.

Dronning Elizabeth har godkendt en otte dage lang national sørgeperiode, der varer indtil bisættelsen. For kongefamilien gælder en sørgeperiode på to uger, oplyser Buckingham Palace.

På lørdag vil der være et minuts stilhed over hele landet, inden bisættelsen går i gang klokken 15.00, hedder det videre.

Prins Philip, der har været dronning Elizabeths ægtefælle i 72 år og dermed Storbritanniens prinsgemal næsten lige så længe, døde fredag, 99 år.

Prinsen, der ville være blevet 100 år til juni, havde været syg i noget tid og tilbragte mere end en måned på hospitalet fra den 16. februar. Her blev han blandt andet behandlet for hjerteproblemer.

Lørdag blev han hyldet med blandt andet koordinerede kanonsalutter fra militæret forskellige steder i Storbritannien.

Der flages på halv på offentlige bygninger.

Britiske tv-stationer sender særlige udsendelser om prins Philips liv.

I Westminster Abbey, hvor parret blev gift i 1947, ringede den store klokke 99 gange fredag - et for hvert af prinsens leveår. Philip var den længst siddende prinsgemal i britisk historie.

