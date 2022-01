Britisk kongehus afslører firedages fejring af 70-årsjubilæum

I midten af maj vil flere begivenheder finde sted i England for at markere dronning Elizabeths jubilæum.

Buckingham Palace har offentliggjort det fulde program for fejringen af den britiske dronning Elizabeth II's platinjubilæum, der markerer 70 år på tronen.

Festlighederne vil finde sted fra 12. til 15. maj.

Som led i festlighederne vil den 95-årige monark blandt andet åbne dele af sit hjem for offentligheden, og der vil være optrædener med nogle af verdens største stjerner uden for slottet i London.

Det er uklart, i hvor høj grad dronningen kommer til at deltage i begivenhederne. Dronning Elizabeth blev rådet af læger til at holde sig i ro, efter at hun tilbragte en nat på hospitalet i oktober af uvisse årsager.

Artiklen fortsætter under annoncen

Størstedelen af jubilæumspligterne menes derfor også at være blevet overdraget til resten af den kongelige familie, inklusive prins William og hans hustru, Kate.

I festdagene i midten af maj forventes mere end 500 heste og 1000 optrædende at deltage i et show på Windsor Castle. Her vil publikum blive taget gennem den kongelige families historie fra Elizabeth I til i dag.

Der er endnu ikke sat navne på de kendte, der forventes at deltage. Men det er forventet, at nogle af verdens største navne inden for underholdning vil optræde.

Der vil desuden finde flere begivenheder sted senere på året.

/ritzau/dpa