Britisk kvinde dømt på Cypern for at lyve om gruppevoldtægt

Britisk kvinde har påstået, at hun blev seksuelt misbrugt af 12 israelske teenagere i juli.

En domstol i Cypern har fundet en britisk kvinde skyldig i at have fremsat falske anklager om en påstået gruppevoldtægt.

Kvinden er dømt for at have løjet om, at hun blev seksuelt misbrugt af 12 israelske teenagere i juli.

I en retssag, der er blevet fulgt tæt af menneskerettigheds- og ligestillingsgrupper, har en distriktsdomstol i Paralimni afgjort, at kvinden har løjet. Retten vil afgøre straffen til kvinden den 7. januar.

Kvinden, der var 19 år, da de påståede overgreb fandt sted, blev anholdt, da hun ifølge politiet trak sine anklager tilbage.

Hun havde sagt, at de israelske teenagere voldtog hende på et hotelværelse i det populære feriecenter Ayia Napa på den sydøstlige del af Cypern.

Kvinden har sagt, at hun trak sine anklager tilbage efter pres fra politiet under langvarige afhøringer, hvor der ikke var en advokat til stede. Dette blev afvist af anklagemyndigheden og domstolen.

- Det er min konklusion, at den dømtes skyld er blevet bevist uden for enhver rimelig tvivl, sagde den ledende dommer i sin afgørelse.

Han betegnede kvindens vidneudsagn som usammenhængende. Han mener, at hun har forsøgt at føre domstolen bag lyset.

Israelerne har afvist beskyldninger om voldtægt. De blev tilbageholdt af politiet i ti dage og derefter løsladt, da kvinden trak sine anklager tilbage.

De var ikke til stede under retssagen, som ikke drejede sig om voldtægt, men om falsk anmeldelse.

I sine vidneudsagn under retssagen sagde kvinden, at hun var på et hotelværelse med en af de israelske teenagere, som hun havde et forhold til. På et tidspunkt kom de andre ind og holdt hende fast, forklarede hun.

Et af forsvarets vidner, den retsmedicinske ekspert Marios Matsakis, sagde, at kvindens kvæstelser tydede på voldtægt.

Anklagemyndigheden sagde, at kvinden opfandt anklagerne, fordi hun var rasende over at være blevet krænket. Årsagen dertil var, at flere af de mistænkte fra Israel angiveligt havde optaget en video af hende, mens hun havde sex.

