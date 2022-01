Britisk kvinde får omstødt dom om at lyve om voldtægt i Cypern

En ung britisk kvinde blev i 2020 dømt for at have løjet om gruppevoldtægt. Den dom er nu blevet omstødt.

En i dag 21-årig britisk kvinde har mandag fået omstødt en tidligere dom om at lyve om en gruppevoldtægt i Cypern i 2019.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Kvinden blev i januar 2020 ved en cypriotisk domstol dømt for at lyve om at være blevet voldtaget af 12 israelske turister i Cypern. Den dom er mandag dog blevet annulleret af landets højesteret.

Kvinden var 19 år, da gruppevoldtægten angiveligt fandt sted i juli 2019.

Hun sagde, at hun på et hotelværelse i Cypern var blevet gruppevoldtaget af israelerne, der efterfølgende blev tilbageholdt.

Politiet fortsatte afhøringen af hende i adskillige dage.

Efter ti dage underskrev hun en erklæring, hvor hun trak anklagerne tilbage, og så blev israelerne løsladt. Hun havde ikke en advokat ved sin side.

7. januar fik hun fire måneders fængsel og en bøde for at have løjet i sagen. Hun har siden da dog kæmpet for at få renset sit navn.

Ifølge aktivister, jurister og hendes advokater faldt dommen dog på et tyndt og sjusket grundlag, der ikke ydede hende retfærdighed.

