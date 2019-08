Britisk leder vil forhandle til sidste minut om brexit

Johnson: - Jeg er marginalt mere optimistisk. Der er en grundlæggende uenighed mellem Storbritannien og EU.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, siger, at han er "marginalt mere optimistisk" med hensyn til en brexitaftale efter G7-topmøde. Han siger, at han er parat til at føre forhandlinger om brexit med EU frem til det sidste minut før den 31. oktober.

Til et spørgsmål om, hvorvidt han er parat til at forhandle hele vejen frem til tidsfristens udløb, svarede Johnson på et afsluttende G7-pressemøde:

- Jeg har netop det indtryk, at EU er tilbøjelig til at indgå en aftale i allersidste øjeblik.

Johnson blev på pressemødet stillet flest spørgsmål om brexit.

- Jeg er marginalt mere optimistisk. Det bliver svært ... Der er en grundlæggende uenighed mellem Storbritannien og EU, sagde han.

Flere gange blev Johnson stillet spørgsmål om, hvad han vil gøre, hvis det britiske parlament forsøger at udsætte eller blokere for et no-deal brexit, men han undlod at svare direkte på dem.

- For os står det klart, at vi først vil forlade forhandlingsbordet den 31. oktober, sagde han.

Han sagde, at den britiske befolkning er træt af at se brexit dominere avisernes forsider, og at brexit derfor skal gennemføres den 31. oktober.

Om forhandlingerne med EU sagde den britiske regeringsleder, at han ønsker en aftale, men at EU må acceptere en "bortoperation" af bagstopperen.

Boris Johnson sagde søndag, at Storbritannien ikke betaler den aftalte skilsmisseregning, hvis det bliver et no-deal brexit.

Ifølge britiske medier er der tale om et beløb på 39 milliarder pund - omkring 321 milliarder kroner.

Mina Andreeva, talskvinde for EU-Kommissionen, sagde mandag, at Storbritannien må betale regningen - også uden en aftale.

- Alle forpligtelser, som de 28 medlemslande har indgået, bør holdes, sagde hun.

/ritzau/Reuters