Britisk malariavaccine godkendes til brug på børn i Ghana

Malariavaccine får grønt lys til brug i Ghana.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Vaccinen er udviklet af det britiske Oxford University. Det er første gang, at den har opnået lovlig godkendelse noget sted i verden.

- Vaccinen er blevet godkendt til brug for børn i alderen 5 til 36 måneder - den aldersgruppe der er i højest risiko for at dø af malaria, lyder det i en udtalelse fra universitet.

- Det er håbet, at dette første afgørende skridt vil gøre det muligt at hjælpe ghanesiske og afrikanske børn med effektivt at bekæmpe malaria, lyder det.

Fra professor Adrian Hill lyder det, at godkendelsen markerer "kulminationen på 30 års forskning i malariavacciner på Oxford med designet og frembringelsen af en højeffektiv vaccine, der kan leveres i tilstrækkelig skala i de lande, der har brug for det".

Hill er chefforsker for vaccineprogrammet R21/Matrix-M samt Oxford Universitys Jenner Institute.

Sidste september annoncerede universitet, at den nye vaccines boosterstik opretholdt et højt niveau af beskyttelse mod sygdommen. Her lød det, at billige doser kunne produceres i stor skala indenfor de nærmeste år.

I 2020 alene døde 627.000 personer - hovedsageligt børn på det afrikanske kontinent - af malaria.

/ritzau/