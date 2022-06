Britisk migrantfly til Rwanda bliver stoppet i 11. time

Et fly, der skulle have fløjet de første asylansøgere fra Storbritannien til Rwanda, letter ikke tirsdag.

Det britiske fly, som skulle være lettet med kurs mod Rwanda med asylansøgere om bord, letter ikke tirsdag aften alligevel.

Det har nyhedsbureauet Reuters samt flere britiske medier fået bekræftet fra det britiske indenrigsministerium.

Flyet skulle efter planen være lettet tirsdag med 37 asylansøgere om bord. Asylansøgerne skulle til Rwanda, hvor de kunne få behandlet en asylansøgning i stedet for at få den behandlet på britisk jord.

Men lige så stille begyndte den plan at gå i vasken for den britiske regering.

En række juridiske indsigelser førte til, at tallet af asylansøgere gang på gang blev reduceret, indtil de fleste medier var bekendt med, at antallet af asylansøgere på flyet var skrumpet til seks.

Paul Brand, som er redaktør på mediet ITV News, kunne klokken 22.55 dansk tid desuden erfare, at der kun var fire asylansøgere tilbage, som lovligt kunne flyves til Rwanda.

Og bare ni minutter senere kunne han oplyse, at det britiske indenrigsministerium havde bekræftet, at ingen af de planlagte asylansøgere kunne flyves til Rwanda, og at flyets planlagte afgang tirsdag var aflyst.

Reuters har fra kilder i den britiske regering fået oplyst, at indsigelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gjorde, at Storbritannien ikke kunne sende flyet afsted.

Ngo'en Care4Calais, som beskæftiger sig med migranter, der krydser Den Engelske Kanal, skrev tirsdag aften på Twitter, at asylansøgerne ikke skulle afsted alligevel.

- Den sidste billet er aflyst. Ingen skal til Rwanda, skrev Care4Calais.

Ngo'en har været en del af de juridiske indsigelser, som asylansøgerne har gjort sig. Indsigelserne baserede sig blandt andet på sundhedsforhold og menneskerettighedsforhold i Rwanda.

/ritzau/