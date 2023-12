Britisk minister afviser at Trump-sejr vil true forholdet til USA

Det stærke forhold mellem Storbritannien og USA vil bestå - uanset hvem der vinder det næste amerikanske præsidentvalg.

Sådan lyder det fra den britiske udenrigsminister, David Cameron, der onsdag er på besøg i Washington D.C., den amerikanske forbundshovedstad.

- Forholdet stikker meget dybt, det handler om værdier, det handler om vores fælles historie, det handler om sprog og kultur, siger Cameron.

Udmeldingen kommer som et svar på et spørgsmål fra Sky News om, hvorvidt det britisk-amerikanske forhold vil lide last, hvis republikaneren Donald Trump bliver USA's næste præsident.

- Det (det stærke forhold, red.) eksisterer i særdeleshed i form af de meget dybe efterretningsmæssige og militære forhold, som vi har, og de (forhold, red.) består og vil bestå, uanset hvem der er præsident.

- Men forholdet er åbenlyst stærkere, når man kan forsøge at nå politiske aftaler også i toppen, siger Cameron.

Det er David Camerons første besøg som britisk udenrigsminister i USA

Cameron, der er konservativ og tidligere britisk premierminister, tiltrådte posten som udenrigsminister i november.

/ritzau/Reuters